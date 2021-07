Un gérant de Gay-Lussac Gestion s'en va

(NEWSManagers.com) - Edwin Faure, gérant de portefeuille actions et responsable de la gestion selon les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance chez Gay-Lussac Gestion, a annoncé son départ sur le réseau social LinkedIn. L'intéressé avait rejoint la firme en septembre 2014 quand celle-ci se nommait encore Raymond James Asset Management International. Il gérait notamment les fonds de Gay-Lussac Gestion sur les petites et micro-capitalisations européennes. Edwin Faure a indiqué démarrer un nouveau projet toujours dans la gestion d'actifs.