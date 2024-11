Un gérant britannique revient après avoir pris sa retraite

Parti à la retraite il y a un an, le gérant Simon Edelsten fait son retour dans le secteur britannique de la gestion d’actifs. Il a rejoint son ancien collègue chez Artemis, Alex Illingworth, pour travailler au sein de la nouvelle société de gestion, Goshawk.

Simon Edelsten avait pris sa retraite en octobre 2023 après avoir travaillé plusieurs années chez Artemis, une boutique de gestion londonienne. Avec Alex Illingworth, il avait géré les fonds Artemis Global Select pendant dix ans.

Alex Illingworth a quitté Artemis peu après le départ de Simon Edelsten pour fonder Goshawk Asset Management, avec le soutien de Harwood Capital Group. Le mois dernier, Goshawk a annoncé avoir acquis Vermeer Global Fund et lancé un ETF actif en actions mondiales.

Simon Edelsten rejoindra la société en tant que président du comité d’investissement, qui comprend Alex Illingworth et l’ancienne équipe de Vermeer composée de Tim Gregory, James Rowsell et Charlie Fricker.

« Alex voulait reformer le groupe et je n’ai pas pu résister. Je connais Tim et James depuis des années - ce sont des gérants exceptionnels. Et, d’après ce que j’ai vu, Charlie est en passe de devenir l’un des meilleurs de la nouvelle génération. Nous avons tous une approche très similaire de la gestion de l’argent, et la possibilité de gérer ensemble un ETF actif moderne rendait l’occasion trop belle pour la laisser passer », a commenté Simon Edelsten.

Laurence Marchal