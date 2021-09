Un gérant actions quitte Degroof Petercam

(NEWSManagers.com) - Quirien Lemey, gérant actions internationales et asiatiques chez Degroof Petercam AM, a annoncé son départ sur le réseau social LinkedIn. L'intéressé gérait les fonds DPAM Invest B Dragons Sustainable (356 millions d'euros d'encours fin juillet) et Newgems Sustainable (1,7 milliards d'euros d'encours fin juillet). Il a indiqué qu'il devrait démarrer une nouvelle aventure en Suisse.