Un fragile souffle haussier soutient encore les indices européens après la déception du "ZEW"
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 11:55
Après avoir gagné jusqu'à 0,25% dans la matinée, l'indice parisien se débat à mi-séance pour rester dans le vert. Il bénéfice toutefois de la dynamique à l'oeuvre sur AXA, qui gagne 2,2% ce matin. L'assureur tricolore est tiré par une analyse de RBC Europe Limited, qui initie le suivi de la valeur avec une recommandation "Outperform" et un objectif de cours de 48 euros, contre un cours actuel de 37,46 euros.
Capgemini ( 2,1%) et URW ( 1,9%) complètent le podium du CAC40 à mi-séance.
Les valeurs en mouvement
Après avoir lâché près de 28% en quatre séances, Dassault Systèmes tente de rebondir et gagne près de 1%. Pour rappel, hier, AlphaValue/Baader Europe était passé d'"acheter" à "alléger" sur la valeur, avec un objectif de cours réduit de 27 à 17,80 EUR.
Vicat (-4,2%) fait figure de lanterne rouge du SBF 120 au lendemain de la publication de ses résultats annuels. Le cimentier a publié un résultat net consolidé de 307 millions d'euros, en hausse de 5,7%, au titre de son exercice 2025.
Ailleurs en Europe, InterContinental Hotels Group stagne à Londres malgré l'annonce de résultats supérieurs aux attentes. Le groupe a enregistré en 2025 un bénéfice net ajusté de 774 millions de dollars américains, en hausse de 11% sur un an, laissant apparaître un BPA ajusté de 501,3 cents, en progression de 15,9%.
Theon, spécialiste des systèmes optroniques, a publié des résultats supérieurs aux attentes pour l'exercice 2025, portés par une forte dynamique commerciale et un carnet de commandes en expansion. Le titre gagne près de 1% à Amsterdam.
Les publications d'entreprises se poursuivront au cours des prochains jours avec, dès demain, Vinci, Orange, Euronext, ADP ou Carrefour du côté des valeurs françaises, mais aussi BAE Systems, Glencore ou Carvana.
Regards croisés d'analystes
"Les indices se portent bien, mais sous la surface, c'est autre chose", analyse Christopher Dembik, conseiller en investissement chez Pictet AM. "De moins en moins d'entreprises contribuent à la hausse des actions. C'est un phénomène qu'on observe sur toutes les places financières. Cela incite à la prudence", ajoute-t-il.
De leur côté, les analystes de Goldman Sachs renouvellent leurs perspectives optimistes pour 2026, malgré un risque géopolitique élevé. "Nous anticipons une croissance mondiale supérieure aux attentes du consensus, soutenue par l'atténuation des effets tarifaires, le soutien budgétaire et des conditions financières plus favorables", font-ils savoir.
Enfin, Joseph V. Amato, président et CIO-Equities chez Neuberger Berman, estime que "derrière le tumulte politique, les fondamentaux macroéconomiques et de marché restent remarquablement solides et stables".
Des stats et des chiffres
Sur le front des statistiques, le taux d'inflation en Allemagne, mesuré par la variation annuelle de l'indice des prix à la consommation (IPC), s'élevait à 2,1% en janvier 2026, selon l'Office fédéral des statistiques (Destatis), ce qui confirme ainsi en seconde lecture son estimation préliminaire.
Par ailleurs, toujours outre-Rhin, l'indice ZEW du sentiment des investisseurs sur les perspectives économiques est ressorti à 58,3 en février, contre 65,8 attendus, après 59,6 en janvier.
Le taux de chômage a augmenté plus que prévu en Grande-Bretagne au dernier trimestre 2025, selon les chiffres publiés mardi par l'institut national de la statistique (ONS), qui relève toutefois des données plus contrastées au niveau du marché du travail dans son ensemble.
Enfin, à 14h30, les intervenants prendront connaissance de l'indice Empire State de la Fed de New York.
Dans le reste de l'actualité, le baril de Brent recule de 0,3% à Londres, à 68,3 USD. L'once d'or se contracte de 1,2%, à 4 933 USD. Enfin, l'euro reste globalement stable face au billet vert, autour des 1,184 USD.
