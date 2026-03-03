Un fonds souverain norvégien acquiert une participation de 33,3 % dans des actifs d'énergies renouvelables en Amérique du Nord

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fonds souverain norvégien a accepté d'acheter une participation de 33,3 % dans un portefeuille d'actifs d'énergies renouvelables en Amérique du Nord, a-t-il déclaré mardi.