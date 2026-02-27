Un fonctionnaire de la Maison Blanche promet un "nouvel intérêt" pour le secteur aérien après les difficultés rencontrées par les vols

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par David Shepardson

Le chef de cabinet adjoint de la Maison Blanche, James Blair, a promis jeudi de s'intéresser de nouveau à l'industrie aéronautique américaine après que son épouse et lui-même ont connu des problèmes sur des vols distincts d'American Airlines AAL.O .

"Aujourd'hui, American Airlines me retarde de deux heures et demie parce que quelqu'un n'a pas remarqué que le liquide hydraulique était vide avant le décollage. Hier, ils ont apparemment oublié de réserver un pilote pour le vol de ma femme", a déclaré James Blair sur X. "Je vais m'intéresser de nouveau à l'industrie du transport aérien"

La Maison Blanche et American Airlines n'ont pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Les performances d'American Airlines font l'objet d'un examen minutieux depuis qu'une tempête hivernale à la fin du mois de janvier a entraîné l'annulation d'un grand nombre de vols , ce qui a mis à l'épreuve son système de récupération.

Les données de la société d'analyse de l'aviation OAG montrent que la fiabilité d'American Airlines a été inférieure à celle de ses principaux rivaux en janvier, talonnant Southwest Airlines LUV.N , Alaska Airlines ALK.N , United Airlines

UAL.O et Delta Air Lines DAL.N en termes de ponctualité et affichant le taux d'annulation le plus élevé parmi ces compagnies aériennes.

L'ADMINISTRATION TRUMPIENNE REVIENT SUR LES PROPOSITIONS DE L'ÈRE BIDEN

Depuis que le président Donald Trump a entamé son second mandat l'année dernière, son administration a pris une série de mesures pour revenir sur les propositions relatives aux consommateurs de services aériens de l'administration de l'ancien président Joe Biden.

En décembre, le ministère des transports a décidé d'annuler certaines pénalités imposées aux compagnies aériennes sous l'administration Biden, notamment en renonçant à 16,7 millions de dollars d'amendes imposées à American Airlines en 2024 dans le cadre d'un accord sur le traitement des passagers handicapés par le transporteur.

Le ministère a également renoncé aux 11 millions de dollars restants d'une amende imposée à Southwest dans le cadre d'un règlement de 140 millions de dollars concernant des problèmes opérationnels qui ont bloqué plus de 2 millions de passagers pendant la période de vacances très chargée de décembre 2022.

En novembre, le ministère a retiré une proposition émise sous la présidence de Joe Biden qui visait à obliger les compagnies aériennes à verser aux passagers une compensation en espèces lorsque les transporteurs sont responsables de perturbations des vols aux États-Unis.

Le mois dernier, le ministère des transports a proposé de réviser ses orientations afin de ne plus imposer d'amendes civiles aux compagnies aériennes qui enfreignent les règles de protection des consommateurs et d'abandonner les politiques de l'ère Biden qui renforçaient l'application de la loi.