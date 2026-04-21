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Un fonctionnaire américain s'inquiète du sauvetage de Spirit Airlines par le gouvernement
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 21:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le secrétaire américain aux transports, Sean Duffy, a exprimé mardi son inquiétude quant à l'utilisation de fonds publics pour sauver la compagnie aérienne à bas prix Spirit Airlines, qui a fait faillite.

"Ce que nous ne voulons pas faire, c'est gaspiller de l'argent, et beaucoup d'argent a été injecté dans Spirit, qui n'a pas trouvé le chemin de la rentabilité. Ne devrions-nous donc pas devancer l'inévitable et en devenir propriétaires? » a déclaré M. Duffy lors d'une interview accordée à Reuters. « Ou est-ce que Spirit a un chemin à suivre pour y parvenir, et je ne connais pas la réponse à cette question. »

Le président Donald Trump a déclaré mardi qu'il aimerait que quelqu'un acquière la compagnie aérienne à bas prix Spirit Airlines en faillite et a dit qu'il était possible que le gouvernement fédéral intervienne.

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