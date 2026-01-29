Un ex-ingénieur de Google reconnu coupable d'avoir volé des secrets d'intelligence artificielle pour le compte d'entreprises chinoises

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'ancien ingénieur logiciel de Google GOOGL.O , Linwei Ding, a été reconnu coupable par un jury fédéral de San Francisco, jeudi, d'avoir volé des secrets commerciaux d'IA au géant américain de la technologie au profit de deux entreprises chinoises pour lesquelles il travaillait secrètement, a annoncé le ministère américain de la Justice.

M. Ding, un ressortissant chinois de 38 ans, a été reconnu coupable, à l'issue d'un procès de 11 jours, de sept chefs d'accusation d'espionnage économique et de sept chefs d'accusation de vol de secrets commerciaux pour avoir dérobé des milliers de pages d'informations confidentielles.

Chaque chef d'accusation d'espionnage économique est passible d'une peine d'emprisonnement maximale de 15 ans et d'une amende de 5 millions de dollars, tandis que chaque chef d'accusation de vol de secrets commerciaux est passible d'une peine maximale de 10 ans et d'une amende de 250 000 dollars.

Selon le ministère de la justice, Ding doit se présenter à une conférence de mise en état le 3 février.

Un avocat de Ding, également connu sous le nom de Leon Ding, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Ding a été inculpé en mars 2024 pour quatre chefs d'accusation de vol de secrets commerciaux. Un nouvel acte d'accusation en février a élargi les chefs d'accusation.

L'affaire de Ding a été coordonnée par un groupe interagences de lutte contre les technologies perturbatrices, , créé en 2023 par l'administration Biden.

Les procureurs ont déclaré que M. Ding avait volé des informations sur l'infrastructure matérielle et la plate-forme logicielle qui permet aux centres de données de supercalculateurs de Google d'entraîner de grands modèles d'intelligence artificielle.

Certains des plans de puces prétendument volés étaient destinés à donner à Google, propriété d'Alphabet GOOGL.O , un avantage sur les rivaux de l'informatique en nuage Amazon.com AMZN.O et Microsoft MSFT.O , qui conçoivent leurs propres puces, et à réduire la dépendance de Google à l'égard des puces de Nvidia NVDA.O .

Les procureurs ont déclaré que M. Ding a rejoint Google en mai 2019 et a commencé ses vols trois ans plus tard, alors qu'il était courtisé pour rejoindre une entreprise technologique chinoise en phase de démarrage.

Google n'a pas été inculpé et a déclaré qu'il coopérait avec les forces de l'ordre. L'entreprise n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.