Un ex-Arkéa retourne chez UBS AM

(NEWSManagers.com) - Fabien Perez, qui était responsable de la distribution de tiers chez Arkéa Investment Services pour la France et Monaco depuis avril 2019, a rejoint UBS Asset Management.

Il y occupera le poste de responsable de la couverture clients institutionnels pour la France. L’équipe d’UBS AM en France sera composée de 9 personnes en janvier prochain.

Fabien Perez avait déjà travaillé dans l'équipe commerciale wholesale d'UBS Asset Management pour les marchés français et monégasque entre 2011 et 2019. Il avait auparavant passé plus de huit ans à la Société Générale Corporate and Investment Banking.