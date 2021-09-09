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Un essai de Sanofi pour le rilzabrutinib manque son critère d'évaluation principal
information fournie par Reuters09/09/2021 à 07:05

9 septembre (Reuters) - SANOFI SA SASY.PA :

* SANOFI FAIT LE POINT SUR L'ÉTUDE DE PHASE III CONSACRÉE AU RILZABRUTINIB DANS LE TRAITEMENT DU PEMPHIGUS

* L'ESSAI PEGASUS DE PHASE III ÉVALUANT LE RILZABRUTINIB DANS LE TRAITEMENT DU PEMPHIGUS, UNE MALADIE DE LA PEAU AUTO-IMMUNE RARE, N'A PAS ATTEINT SON CRITÈRE D'ÉVALUATION PRINCIPAL, NI SES CRITÈRES SECONDAIRES

* LE PROFIL DE TOLÉRANCE DU RILZABRUTINIB EST RESTÉ SIMILAIRE À CELUI OBSERVÉ PRÉCÉDEMMENT ET AUCUN NOUVEAU SIGNAL DE SÉCURITÉ N'A ÉTÉ IDENTIFIÉ

* LE CRITÈRE D'ÉVALUATION PRINCIPAL ÉTAIT LA RÉMISSION COMPLÈTE ENTRE LES SEMAINES 29 À 37 MOYENNANT DES DOSES MINIMALES DE CORTICOÏDES (<=10/MG PAR JOUR)

* LES RÉSULTATS OBTENUS MONTRENT QUE LA PROPORTION DE PATIENTS TRAITÉS PAR RILZABRUTINIB AYANT SATISFAIT AU CRITÈRE D'ÉVALUATION PRINCIPAL N'ÉTAIT PAS STATISTIQUEMENT DIFFÉRENTE DE CELLE DES PATIENTS TRAITÉS PAR PLACEBO

* D'AUTRES ÉTUDE DE PHASE II PORTANT SUR DES MALADIES IMMUNOLOGIQUES, COMME L'ASTHME, LA DERMATITE ATOPIQUE, L'URTICAIRE CHRONIQUE SPONTANÉE ET L'ANÉMIE HÉMOLYTIQUE AUTO-IMMUNE À AUTO-ANTICORPS CHAUDS, DEVRAIENT DÉBUTER EN 2021

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA

(Gdansk Newsroom)

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