Un dirigeant du groupe hôtelier Hyatt démissionne pour des liens avec Epstein

Le Hyatt Regency hotel à Mainz, en Allemagne. ( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )

Le président exécutif du groupe hôtelier américain Hyatt, Thomas Pritzker, a démissionné lundi après la divulgation de mails révélant ses liens avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein.

Cet homme d'affaire américain a maintenu le contact avec Jeffrey Epstein bien après la première condamnation en 2008 du financier pour recours à des prostituées mineures.

Jeffrey Epstein est mort en prison à New York en 2019 en attendant d'être jugé pour trafic sexuel de mineures.

"Une bonne gestion (...) signifie protéger Hyatt, en particulier dans le contexte de mes relations avec Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell, que je regrette profondément", a déclaré M. Pritzker dans un communiqué repris par les médias américains.

Mme Maxwell purge une peine de 20 ans pour trafic de mineures pour le compte de Jeffrey Epstein.

Sans mentionner Epstein, le groupe Hyatt a simplement déclaré dans un communiqué que M. Pritzker se retirerait de son poste de président exécutif du conseil d'administration et qu'il ne se représenterait pas à l'élection du conseil lors de l'assemblée générale des actionnaires de la société prévue en mai.

Les médias américains se sont fait l'écho d'un échange de courriels datant de 2018 dans lequel M. Epstein demandait à M. Pritzker de l'aider à obtenir des réservations pour une femme voyageant en Asie.

Cette femme avait indiqué à M. Pritzker qu'elle "allait essayer de trouver une nouvelle petite amie pour Jeffrey", ce à quoi M. Pritzker a répondu: "Que la Force soit avec vous."

La mention du nom d'une personne dans le dossier Epstein ne suppose aucun acte répréhensible a priori de cette personne. Mais les millions de documents rendus publics par la justice américaine montrent à tout le moins des liens avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein ou son entourage.

Beaucoup de personnalités ainsi citées ont démissionné de leurs fonctions à la suite de la publication du dossier.

Le groupe Hyatt, dont le siège social est situé à Chicago, comptait 1.400 hôtels dans 79 pays début 2025.

Hyatt a été fondé par la famille Pritzker en 1957, indique son site internet.

Thomas Pritzker est par ailleurs le cousin du gouverneur de l'Illinois, Jay Robert Pritzker (dit "JB"), candidat potentiel à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle de 2028.