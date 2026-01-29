Un dirigeant de Pratt & Whitney s'attend à ce que le déséquilibre de l'offre de moteurs se résorbe d'ici la fin de la décennie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de citations d'un dirigeant de Pratt & Whitney et d'une mise en contexte)

La forte demande de l'industrie pour les moteurs à réaction devrait commencer à s'équilibrer avec l'offre vers la fin de la décennie, a déclaré jeudi le président des moteurs commerciaux de Pratt & Whitney.

Rick Deurloo a déclaré lors d'un événement du Wings Club à New York que le fabricant de moteurs RTX RTX.N augmentait sa production et sa capacité de réparation après-vente, alors que la demande de moteurs de l'industrie monte en flèche.

Les retards de livraison des avions incitent les compagnies aériennes à voler plus longtemps, ce qui stimule la demande de pièces détachées et d'entretien, et fait de l'activité de services après-vente à forte marge un moteur de profit.

"D'après ce que nous voyons et ce que nous faisons, je prévois une normalisation à la fin de cette décennie", a déclaré M. Deurloo en réponse à une question sur la date à laquelle le déséquilibre entre l'offre et la demande se stabiliserait.

M. Deurloo a ajouté que la chaîne d'approvisionnement s'améliore mais reste un défi. En début de semaine, RTX a publié sur des revenus et des bénéfices en hausse pour le quatrième trimestre, grâce à l'augmentation des ventes de ses moteurs et au fort appétit de l'industrie pour les services de maintenance et de réparation d'avions commerciaux. Interrogé en marge de l'événement sur un rapport de Reuters selon lequel le constructeur d'avions Airbus AIR.PA est prêt à commencer à offrir aux compagnies aériennes et aux sociétés de leasing une version plus grande de son jet A220 qui utilise des moteurs Pratt, Deurloo a déclaré: "nous travaillons avec eux pour continuer à améliorer leurs avions et nous continuons à dialoguer avec eux lorsqu'ils envisagent différentes variantes de ces avions"