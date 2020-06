Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un dirigeant de HBSC soutient la loi sur la sécurité à Hong Kong Reuters • 03/06/2020 à 18:08









UN DIRIGEANT DE HBSC SOUTIENT LA LOI SUR LA SÉCURITÉ À HONG KONG LONDRES (Reuters) - Un haut dirigeant de HSBC en Asie a apporté mercredi son soutien à la loi sur la sécurité nationale que Pékin veut imposer à Hong Kong, mettant ainsi fin à la position de neutralité observée par la banque britannique depuis des années. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, la banque précise que Peter Wong, le directeur général de la branche Asie-Pacifique, a signé une pétition en faveur de cette loi et que HSBC elle-même "respecte et soutient toutes les lois qui visent la stabilité de l'ordre social à Hong Kong". HSBC, qui s'était jusqu'ici abstenu de prendre position sur la crise politique qui secoue l'ancienne colonie britannique depuis un an, était soumis à une pression intense des médias officiels chinois pour clarifier sa position. Une porte-parole de la banque basée à Hong Kong n'a pas souhaité faire de commentaire au-delà de ce message. Les manifestations pro-démocratie ont repris le mois dernier dans le territoire semi-autonome après la présentation par la Chine d'un projet de loi de sécurité nationale destiné à lutter contre les activités sécessionnistes, subversives et terroristes ainsi que contre les ingérences étrangères. Donald Trump a décidé dans la foulée de révoquer le statut spécial que les Etats-Unis accordent à Hong Kong, incitant la Chine a riposter en demandant à ses entreprises publiques de ne plus importer de soja et de porc en provenance des Etats-Unis. (Sumeet Chatterjee et Lawrence White; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées HSBC HLDG Euronext Paris -0.44% HSBC HLDG LSE -0.55%