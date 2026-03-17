Un dirigeant d'Infineon exhorte l'Europe à construire des usines plus grandes et automatisées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nathan Vifflin

L'industrie européenne des semi-conducteurs doit investir dans des usines de fabrication de plaquettes de 300 millimètres plus automatisées et plus grandes pour contrer la concurrence croissante des rivaux chinois dans le domaine des puces électriques et analogiques, a déclaré vendredi dernier un cadre d'Infineon Technologies IFXGn.DE .

S'exprimant lors d'une conférence pour les cadres de l'industrie des semi-conducteurs en Pologne, Thomas Altenmueller, vice-président de Manufacturing Analytics chez Infineon, a déclaré que les fabricants chinois gagnaient rapidement en capacité et en expertise dans des domaines historiquement dominés par les fabricants de puces européens.

"Ils apprennent vite. Ils ont la capacité", a déclaré M. Altenmueller. "C'est très sérieux."

Selon M. Altenmueller , le passage des entreprises chinoises aux puces de puissance et analogiques a été favorisé par les restrictions à l'exportation d'outils de semi-conducteurs plus avancés, tels que les machines de lithographie EUV d'ASML.

L'EUROPE DOIT ACCROÎTRE ET CONSOLIDER SES OPÉRATIONS

L'Europe doit accroître et consolider ses opérations, en recourant à l'automatisation, en particulier avec les usines modernes de fabrication de plaquettes de 300 millimètres, afin d'augmenter les économies d'échelle et d'atténuer l'impact de l'augmentation des coûts de main-d'œuvre, a déclaré M. Altenmueller.

Lors de la même conférence, les dirigeants de STMicroelectronics STMPA.PA ont présenté des plans d'automatisation des usines plus anciennes qui ne peuvent pas être entièrement modernisées, en déployant des robots pour accroître l'efficacité.

Alors que les entreprises européennes de semi-conducteurs manquent de parts de marché dans les accélérateurs d'IA, qui sont dominés par Nvidia NVDA.O , Samsung 005930.KS et TSMC

2330.TW , M. Altenmueller a déclaré que les puces à faible consommation d'énergie, cruciales pour gérer la demande croissante d'énergie des centres de données, présentaient un vaste potentiel de croissance.

Le premier "Chips Act" de l'Union européenne visait à faire passer la part de l'Union dans la production mondiale de puces de 10 % à 20 % d'ici à 2030. Il se concentrait principalement sur les nouveaux projets et les "premières du genre".

M. Altenmueller a déclaré qu'il ne fallait pas négliger les usines européennes rentables existantes , car elles restent essentielles à la compétitivité de l'Europe au niveau mondial.

L'UE travaille actuellement à l'élaboration d'un Chips Act 2.0 actualisé.

"La compétitivité de l'Europe réside en fin de compte dans ses forces industrielles traditionnelles, à savoir l'automobile et les puces industrielles", a déclaré M. Altenmueller. "N'oublions pas nos atouts."