Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un des deux codirigeants de Zalando démissionne Reuters • 06/12/2020 à 19:32









BERLIN, 6 décembre (Reuters) - Rubin Ritter, un des trois dirigeants de l'enseigne allemande Zalando ZALG.DE , a annoncé dimanche qu'il quittera ses fonctions l'année prochaine afin de faciliter l'accomplissement de la carrière de son épouse. Fondé à Berlin par Robert Gentz et David Schneider, désormais seuls aux commandes, Zalando a rapidement trouvé sa clientèle, devenant le numéro un européen de la vente de textiles en ligne. Dans un communiqué, Rubin Ritter, responsable en chef de la stratégie et de la communication explique vouloir accorder plus de temps à sa faille et permettre ainsi à son épouse d'assouvir ses ambitions professionnelles. (Emma Thomasson; version française Nicolas Delame)

Valeurs associées ZALANDO XETRA -1.60%