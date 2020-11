Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un député centriste élu président par intérim du Pérou Reuters • 16/11/2020 à 21:12









LIMA, 16 novembre (Reuters) - Le Congrès péruvien a élu lundi le député et ingénieur Francisco Sagasti comme président par intérim dans l'espoir de mettre fin à une crise politique aiguë qui a conduit au départ deux chefs de l'Etat au cours de la semaine écoulée. Sagasti, issu du parti centriste Morado, a obtenu suffisamment de voix pour diriger le conseil d'administration du parlement unicaméral, ce qui signifie qu'il assumera également la présidence jusqu'à des élections en avril 2021. Manuel Merino, qui avait pris mardi dernier la présidence par interim du Pérou après la destitution du président Martin Vizcarra en raison d'accusations de corruption qu'il rejette, a démissionné dimanche, après des manifestations hostiles qui ont provoqué la mort de deux personnes et fait des dizaines de blessés au cours d'une des plus graves crises politiques que le pays ait connue depuis une vingtaine d'années. (Marco Aquino; version française Jean-Stéphane Brosse)

