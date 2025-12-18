Un début d'exercice sur les chapeaux de roues pour Micron
Le fabricant de semiconducteurs a engrangé un BPA ajusté de 4,78 dollars au titre des 3 premiers mois de son exercice 2025-26, en hausse de 167% en comparaison annuelle, et bien au-dessus d'un consensus qui était d'un peu moins de 4 USD.
Toujours en données non GAAP, cette envolée s'appuie à la fois sur une amélioration de ses marges opérationnelle ( 19,5 points à 47%) et brute ( 17,3 points à 56,8%), et sur une croissance de ses revenus de près de 57% à plus de 13,6 MdsUSD.
"Micron a enregistré un chiffre d'affaires record et une expansion significative des marges au niveau du groupe ainsi que dans chacune de nos unités d'affaires", salue son PDG Sanjay Mehrotra, qui pointe une accélération de la demande en IA.
"Nos perspectives pour le 2e trimestre reflètent des records substantiels en termes de revenus, de marge brute, de BPA et de free cash-flow, et nous prévoyons que notre performance continuera de se renforcer tout au long de l'exercice", poursuit-il.
Pour le trimestre en cours, Micron anticipe en effet un BPA ajusté (non GAAP) à 8,42 USD (à plus ou moins 0,20 USD), une marge brute ajustée de 68% (à plus ou moins 1%) et des revenus à 18,7 MdsUSD (à plus ou moins 400 MUSD).
