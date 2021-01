Un début d'année dynamique pour la collecte sur l'ensemble des classes d'actifs

(NEWSManagers.com) - Les investisseurs ont entamé l'année 2021 au même rythme que la précédente. Selon les premières données du" Flow Show " , le rapport sur les flux hebdomadaires de collecte de BofA Global Research, les fonds monétaires ont reçu l'intérêt le plus marqué de la part des investisseurs, avec 29,1 milliards de dollars de collecte nette entre le 1er et le 7 janvier. Ils sont suivis par les fonds obligataires (+14,9 milliards de dollars), les actions (+11,2 milliards) et les fonds or (+1,5 milliard).

Cet ordre reflète le classement de la collecte de 2020, qui a été dominée par les fonds monétaires, avec 917 milliards de dollars. Les fonds obligataires se sont classés deuxième avec 387 milliards de dollars, suivis par les fonds actions, 182 milliards, et les fonds or, à 54 milliards.

Dans le détail de la semaine, les fonds obligataires ont collecté sur la quasi-totalité des segments de marché. Les obligations d'entreprise " investment grade" ont attiré la majorité des flux, avec 10,2 milliards de dollars, suivies par les obligations émergentes, 3 milliards. Les obligations d'entreprises à haut rendement ont pour leur part connu une semaine quasi-nulle, avec +0,1 milliard. A l'inverse, les titres souverains démarrent l'année avec une décollecte de 0,9 milliard de dollars.

Du côté des actions, les fonds gérés activement ont souffert, avec une décollecte de 3,8 milliards de dollars, tandis que les fonds indiciels cotés (ETF, exchange-traded funds), ont reçu 15 milliards. La répartition géographique a été en faveur quasi-exclusive de l'Amérique du Nord, où les fonds ont collecté 9,9 milliards de dollars. Les fonds de petite capitalisations ont attiré 3,5 milliards de dollars, suivis par les fonds de grandes capitalisations (3,3 milliards), et les fonds de style value (0,6 milliard). Les fonds de style croissance ont eux décollecté de 3,9 milliards de dollars. Les fonds japonais ont, pour leur part, reçu 0,6 milliard de dollars d'argent frais. A l'inverse, les fonds européens ont décollecté de 0,3 milliard de dollars, et les fonds émergents 1,6 milliard.