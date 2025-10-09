Un créancier de First Brands affirme que 2,3 milliards de dollars ont "tout simplement disparu" et demande une enquête

Selon Raistone, il manquerait jusqu'à 2,3 milliards de dollars à First Brands

Remet en question la rigueur de l'enquête menée par la société

Demande au tribunal de nommer un examinateur indépendant

(Mise à jour avec les détails du dépôt au tribunal, le contexte) par Shivani Tanna

Lasociété de financement commercial Raistone, créancière de First Brands, a demandé mercredi à un tribunal de nommer un examinateur indépendant, affirmant que pas moins de 2,3 milliards de dollars ont "tout simplement disparu" de l'équipementier automobile américain en faillite.

First Brands s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites le mois dernier, après que ses prêteurs ont commencé à enquêter sur des irrégularités dans les rapports financiers de l'entreprise. Selon les documents judiciaires, le passif total de l'entreprise s'élève à 11,6 milliards de dollars.

Son effondrement a ébranlé les investisseurs en dette et suscité des inquiétudes quant à une tension plus générale sur les marchés de la dette des entreprises, notamment en ce qui concerne les risques croissants dans le domaine du crédit privé, où l'activité de prêt a connu une forte augmentation ces dernières années.

"Dans ces circonstances - avec jusqu'à 2,3 milliards de dollars d'actifs non comptabilisés - la nomination d'un examinateur pour mener une enquête indépendante est à la fois obligatoire et essentielle pour maximiser le recouvrement pour les créanciers", a déclaré M. Raistone dans lesdocuments déposés auprès du Texas Southern Bankruptcy Court (tribunal des faillites du Texas).

First Brands avait déjà nommé un comité spécial d'administrateurs indépendants chargé d'examiner son financement hors bilan et de déterminer si les factures étaient affacturées plus d'une fois.

Elle estimait avoir un trou de 2,3 milliards de dollars dans son bilan lié à des accords d'affacturage avec des tiers lorsqu'elle s'est placée sous la protection du chapitre 11. L'affacturage est une méthode de financement utilisée par les entreprises pour vendre les factures impayées des clients à des investisseurs en échange de liquidités.

First Brands a perçu environ 1,9 milliard de dollars de créances affacturées sans les remettre aux propriétaires appropriés, selon la déclaration.

Après le dépôt de bilan de cette société basée dans l'Ohio,son avocat a indiqué à M. Raistone, dans un courriel daté du 2 octobre, qu'il ne savait pas si la société avait reçu 1,9 milliard de dollars.

M. Raistone a alors demandé l'intervention d'un enquêteur indépendant.

"Premièrement, savons-nous si FBG a effectivement reçu 1,9 milliard de dollars (quel que soit son sort)? A déclaré l'avocat de M. Raistone, selon une pièce jointe au dossier du tribunal. "Deuxièmement, pourriez-vous nous dire quel montant se trouve dans les comptes séparés en ce qui concerne les créances affacturées à la date d'aujourd'hui?"

En réponse, l'avocat de First Brands a dit "#1 - Nous ne savons pas; #2 - 0$".

M. Raistone a déclaré que l'enquête était "très discutable", ce qui soulève des doutes quant à la capacité de la commission à mener une enquête approfondie et solide.

First Brands n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

La société privée First Brands, qui produit des composants automobiles de remplacement tels que des filtres, des freins et des systèmes d'éclairage, est devenue un acteur majeur de l'industrie grâce à des acquisitions financées par l'emprunt de sociétés de pièces automobiles concurrentes.

Plus tôt dans la journée, Jefferies JEF.N a révélé que Leucadia Asset Management détenait environ 715 millions de dollars de créances liées à First Brands Group. UBS UBSG.S a également déclaré qu'elle évaluait les retombées, notant une exposition de plus de 500 millions de dollars au fabricant de pièces détachées.