Un contrôleur fédéral accuse le dirigeant de l'UAW, Fain, d'abus de pouvoir ; Fain rejette ces accusations

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* Selon le rapport du contrôleur, Fain aurait fait pression pour obtenir des primes qui profiteraient à sa fiancée

* Dans un communiqué, Fain qualifie le rapport du contrôleur de « politiquement motivé et mensonger »

* Le contrôleur reporte toute décision disciplinaire à l'encontre de Fain dans l'attente d'un examen plus approfondi

par Nora Eckert

Le contrôleur nommé par le gouvernement fédéral chargé de superviser le syndicat United Auto Workers (UAW) a conclu que son président, Shawn Fain, avait exercé des représailles à l'encontre d'un haut responsable et avait abusé de son autorité, notamment pour favoriser sa fiancée et la sœur de celle-ci. L’avocat new-yorkais Neil Barofsky, chargé de surveiller les activités de l’UAW, a déclaré dans un rapport publié jeudi que Fain avait exercé des représailles contre un responsable syndical, Rich Boyer, après que ce dernier eut contesté certaines des actions de Fain. Le contrôleur a précisé que, bien que certains éléments de preuve puissent justifier une mesure disciplinaire, il a reporté sa décision dans l’attente d’un examen plus approfondi. Ce rapport intervient juste avant l’élection de la direction de l’UAW , pour laquelle Fain brigue un second mandat de quatre ans.

Fain a déclaré dans un communiqué que les rapports de Barofsky étaient motivés par des considérations politiques, évoquant ce qu’il a qualifié de désaccord vif et très personnel avec le contrôleur en 2024 concernant un appel lancé par le comité exécutif du syndicat en faveur d’un cessez-le-feu à Gaza.

« Aujourd’hui, plus de deux ans après avoir pris connaissance des allégations du vice-président Boyer, et à la veille de notre élection, Barofsky a choisi de rendre public un rapport politiquement chargé et mensonger à mon sujet. La conclusion la plus raisonnable est qu’il se livre à des manœuvres politiques et abuse de son pouvoir », a écrit Fain dans ce communiqué, daté de mardi et publié jeudi.

Le bureau du contrôleur n’a pas répondu à une demande de commentaire concernant la déclaration de Fain. Art Wheaton, professeur d’études syndicales à l’université de Cornell, a déclaré que bien que l’organisme de surveillance fédéral puisse prendre des mesures disciplinaires sévères, dont certaines pourraient affecter la capacité de Fain à se présenter aux élections, la probabilité d’une sanction drastique ou pénale dans cette affaire ne semble pas suffire pour atteindre ce niveau. Fain s’est fait connaître en 2023 après avoir mené des grèves contre General Motors GM.N , Ford Motor F.N et le constructeur de Jeep, Stellantis STLAM.MI , bien que les accusations portées par le contrôleur aient terni sa réputation auprès de certains membres de l’UAW. Boyer est l’un des nombreux candidats en lice contre Fain.

Les dirigeants des constructeurs automobiles de Détroit suivront de près l’élection de l’UAW, car Fain s’est révélé être le dirigeant le plus combatif du syndicat depuis des décennies et a obtenu des avancées historiques dans les conventions collectives à la suite des grèves de 2023.

L’UAW est placé sous tutelle fédérale depuis un accord conclu en 2020 entre l’UAW et le ministère américain de la Justice afin de résoudre un scandale de corruption au sein du syndicat. Le bureau du contrôleur publie des rapports périodiques sur le fonctionnement interne du syndicat.

Le dernier rapport indique que Fain a fait pression pour que des primes soient accordées aux salariés non syndiqués d’un centre de formation de Stellantis, ce qui aurait profité à sa fiancée. Il précise en outre que Fain a poussé Stellantis et les dirigeants syndicaux à intervenir dans une affaire d’indemnisation des accidents du travail concernant la sœur de sa fiancée, après que celle-ci eut été blessée alors qu’elle travaillait dans une usine de Stellantis.

Fain et Boyer se sont également opposés sur d’autres questions liées à la gestion par Boyer du département Stellantis et de son personnel. Le rapport indique que, lorsque Boyer s’est opposé à certaines de ces mesures, Fain a exercé des représailles à son encontre en le démettant de certaines de ses fonctions. Le syndicat avait réattribué ces fonctions à Boyer à la suite d’un précédent rapport du contrôleur.