Un contrat gouvernemental pour Anthropic soutient Amazon en Bourse

L'action Amazon progresse nettement ce lundi après l'annonce d'un nouveau partenariat stratégique entre Anthropic et l'État de Californie. Ce contrat renforce la crédibilité commerciale de la start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle, dont Amazon est l'un des principaux investisseurs.

Amazon gagne près de 4% en Bourse ce lundi, porté par les retombées positives d'un nouveau contrat remporté par Anthropic. La société à l'origine de l'assistant Claude a conclu un partenariat avec l'État de Californie, une annonce qui conforte les investisseurs dans le potentiel commercial de l'entreprise.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a annoncé que les agences gouvernementales de l'État bénéficieront désormais d'un accès à Claude avec une réduction de 50%. L'accord prévoit également un programme de formation destiné aux employés des administrations californiennes afin d'accompagner le déploiement de ces outils d'intelligence artificielle.

Dans un communiqué, Anthropic s'est dite "honorée d'étendre sa collaboration avec les agences de Californie et de mettre Claude au service de ceux qui font fonctionner cet État". L'entreprise ajoute que, "en tant qu'entreprise californienne, nous ressentons une réelle responsabilité envers notre État d'origine".

Un signal positif après les inquiétudes réglementaires

Ce partenariat intervient dans un contexte où plusieurs interrogations entouraient récemment l'avenir des modèles les plus avancés d'Anthropic. Il y a quelques semaines, la société avait annoncé le lancement public de Claude Fable 5 ainsi que l'élargissement de l'accès à Claude Mythos 5.

L'administration Trump avait toutefois rapidement réagi en interdisant, le 12 juin, l'accès à ces modèles en dehors des États-Unis, invoquant des préoccupations liées à la sécurité nationale. Cette décision avait alimenté les craintes des investisseurs quant à un possible durcissement de la réglementation susceptible de freiner le développement et l'expansion internationale des technologies d'intelligence artificielle américaines.

À ce stade, les restrictions demeurent en vigueur. Des rumeurs évoquent néanmoins un retour de Claude Fable 5 sur les marchés internationaux dès cette semaine, sans qu'aucune annonce officielle n'ait encore été faite.

Dans ce contexte, l'accord conclu avec l'État de Californie apparaît comme un signal rassurant. Au-delà de son impact financier immédiat, il illustre l'intérêt croissant des administrations publiques pour les modèles d'intelligence artificielle générative. Pour Anthropic, ce type de partenariat pourrait ouvrir la voie à une source de revenus récurrents et renforcer sa position sur le marché des contrats gouvernementaux, une évolution favorable pour Amazon, qui bénéficie directement de la montée en puissance de sa participation dans la société.