Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un consortium incluant Bouygues choisi pour une ferme éolienne à Fécamp Reuters • 02/06/2020 à 18:04









PARIS, 2 juin (Reuters) - Bouygues Construction BOUY.PA annonce mardi: * QU'UN CONSORTIUM REGROUPANT BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, SAIPEM ET BOSKALIS A ÉTÉ SÉLECTIONNÉ POUR UNE FERME ÉOLIENNE MARINE À FÉCAMP.

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris +2.04%