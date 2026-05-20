Un consortium français veut financer un vaste centre de données pour l'intelligence artificielle

Le consortium français AION prévoit de solliciter un financement européen pour un projet de centre de données dédié à l'intelligence artificielle en France, dont le coût pourrait atteindre 10 milliards d'euros. L'initiative s'inscrit dans le cadre du fonds européen de 20 milliards d'euros lancé en décembre dernier afin de soutenir les infrastructures stratégiques d'IA face à l'avance des États-Unis et de la Chine dans ce domaine. Selon ses promoteurs, le projet français pourrait représenter à lui seul près de la moitié de ce fonds européen.

Créé l'an dernier pour renforcer la souveraineté technologique européenne, le consortium AION rassemble plusieurs grands groupes français, dont Artefact, Bull, Capgemini, Orange, Iliad via sa filiale Scaleway, Ardian et EDF. Le financement reposerait sur une combinaison de capitaux privés, de prêts bancaires et de fonds européens. Iliad a indiqué être prêt à investir jusqu'à 4 milliards d'euros dans le projet, principalement à travers les activités de centres de données de Scaleway.

L'objectif du consortium est de développer à terme une capacité électrique d'un gigawatt, soit pratiquement l'équivalent d'un doublement des capacités informatiques actuelles de la France. Une première phase pourrait toutefois se limiter à environ 100 mégawatts. EDF avait déjà annoncé l'an dernier l'ouverture d'appels d'offres portant sur plusieurs anciens sites industriels disposant de raccordements directs au réseau électrique afin d'accélérer le déploiement de futurs centres de données.