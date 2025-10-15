Un consortium comprenant BlackRock et Nvidia va acquérir Aligned Data Centers pour $40 mds

Un consortium d'investisseurs comprenant BlackRock BLK.N et Nvidia NVDA.O va acquérir Aligned Data Centers auprès de Macquarie Asset Management

MQG.AX , dans le cadre d'une transaction de 40 milliards de dollars (34,41 milliards d'euros), ont annoncé les entreprises mercredi, alors que l'expansion des infrastructures pour l'intelligence artificielle se poursuit.

L'opération met en évidence l'intensification de la course à l'expansion des infrastructures, coûteuses et limitées en capacité, nécessaires pour soutenir le développement de l'intelligence artificielle, alors que les entreprises s'efforcent de créer les modèles d'IA les plus avancés.

L'acquisition s'inscrit dans une série de méga-acquisitions visant à sécuriser une capacité de calcul convoitée. Le créateur de ChatGPT, OpenAI, a annoncé ces dernières semaines des accords portant sur environ 26 gigawatts de capacité de calcul, ce qui est suffisant pour alimenter environ 20 millions de foyers américains.

Le consortium d'investissement, baptisé "Artificial Intelligence Infrastructure Partnership" (AIP), a pour objectif initial de déployer 30 milliards de dollars de capitaux propres, avec la possibilité d'atteindre 100 milliards de dollars, dette comprise.

Il s'agit du premier investissement de l'AIP. La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2026.

"Avec cet investissement dans Aligned Data Centers, nous poursuivons notre objectif de fournir l'infrastructure nécessaire pour alimenter l'avenir de l'IA", a déclaré Larry Fink, directeur général de BlackRock et président d'AIP.

Les investisseurs d'ancrage d'AIP comprennent également l'Autorité d'investissement du Koweït et l'investisseur public singapourien Temasek.

Aligned Data Centers, qui conçoit, construit et exploite des centres de données pour les hyperscalers, les néoclouds et les entreprises, possède 50 campus totalisant plus de 5 gigawatts de capacité opérationnelle et planifiée aux États-Unis et en Amérique latine.

La société conservera son siège à Dallas, au Texas, et sera dirigée par le directeur général Andrew Schaap.

(Rédigé par Arsheeya Bajwa, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)