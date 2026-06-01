Un conseiller financier dont le nom figurait dans les dossiers d'Epstein a quitté Merrill, selon un porte-parole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Saeed Azhar et Pritam Biswas

Paul V. Morris, un conseiller en gestion de patrimoine privé dont le nom figurait dans les dossiers du ministère de la Justice concernant Jeffrey Epstein, un délinquant sexuel tombé en disgrâce, a quitté son poste chez Merrill Lynch, une filiale de Bank of America BAC.N , a déclaré un porte-parole de la société.

Un porte-parole de la société a confirmé ce départ, initialement rapporté par Bloomberg News, mais a refusé de préciser quand il avait eu lieu. Rien n'indique que son départ soit lié à ses liens avec Epstein.

M. Morris a rejoint Merrill en août 2016, comme l'indique son profil LinkedIn . Les documents relatifs à Epstein montrent que, dans le cadre de ses fonctions chez Merrill, M. Morris était en contact avec l'assistant d'Epstein et le comptable du financier entre 2017 et 2018.

M. Morris a précédemment occupé des postes chez JPMorgan Chase JPM.N et Deutsche Bank, selon des documents du ministère américain de la Justice. Son nom apparaît à plusieurs reprises dans les dossiers Epstein. Dans l’un d’eux, son nom figurait parmi les membres d’une équipe de JPMorgan qui avait approuvé Epstein en tant que client en 2011. https://www.justice.gov/epstein/files/DataSet%2010/EFTA01480927.pdf

JPMorgan, la plus grande banque américaine, fait l'objet de poursuites judiciaires intentées par des femmes qui affirment avoir été victimes d'abus sexuels de la part d'Epstein, ainsi que d'un litige avec les Îles Vierges américaines, où Epstein possédait une résidence.

Epstein n'était pas client de Merrill Lynch, la branche de gestion de fortune de Bank of America, selon une source proche du dossier.

M. Morris n'a pas pu être joint par téléphone et n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur LinkedIn ou via son adresse e-mail chez Merrill Lynch.

M. Morris avait consulté M. Epstein à plusieurs reprises après avoir rejoint Bank of America, selon Bloomberg.

M. Morris dirigeait le Morris Group au sein de Merrill Private Wealth Management, comme l'indique son profil LinkedIn .

Les liens entre les grandes institutions financières et Epstein, décédé en prison en 2019 alors qu'il attendait son procès pour trafic sexuel au niveau fédéral, font l'objet d'une attention accrue . La mort d'Epstein au Metropolitan Correctional Center de New York a été jugée comme un suicide.

Le Wall Street Journal avait précédemment rapporté que des banquiers de JPMorgan Chase avaient continué à rencontrer Epstein même après que la banque avait décidé de clôturer ses comptes en 2013.

De même, des documents du ministère de la Justice ont révélé que la Deutsche Bank avait continué à gérer les comptes d'Epstein après l'avoir informé fin 2018 qu'elle mettrait fin à leur relation, ne rompant complètement les liens qu'après son arrestation en juillet 2019.