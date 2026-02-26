Un conseiller de la Cour de justice de l'UE rejette la lutte de Meta contre les demandes des autorités de la concurrence de l'UE concernant les données de Facebook

(Correction du premier paragraphe pour indiquer que le conseiller a soutenu les régulateurs de l'UE, et non Meta)

Un conseiller de la plus haute juridiction européenne a soutenu jeudi les autorités de la concurrence de l'UE dans la lutte de Meta Platforms META.O contre ce que le géant technologique américain a qualifié de demandes d'information aberrantes au cours de deux enquêtes sur la société.

Meta avait saisi la Cour de justice de l'Union européenne, basée à Luxembourg, pour contester les demandes de l'UE relatives à son réseau social Facebook et à ses petites annonces en ligne.

"Dans ses conclusions, l'avocat général Athanasios Rantos propose à la Cour de justice de rejeter les deux pourvois et de confirmer les arrêts du Tribunal", a déclaré la Cour dans un communiqué, ajoutant que M. Rantos a déclaré dans son avis non contraignant que le Tribunal "n'a pas commis d'erreur de droit dans l'appréciation de la nécessité des informations demandées ou dans l'examen des garanties relatives à leur fourniture."

Les juges, qui suivent généralement la majorité de ces recommandations, se prononceront dans les mois à venir.

Il s'agit des affaires C-496/23 P Meta Platforms Ireland contre Commission (Facebook Marketplace) et C-497/23 P Meta Platforms Ireland contre Commission (Facebook Data).