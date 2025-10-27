Un concert dépasse les 10% du capital d'Eurazeo
information fournie par Zonebourse 27/10/2025 à 13:46
Ce franchissement de seuil résulte d'une réduction du nombre total d'actions et droits de vote Eurazeo par annulation de 1 160 000 actions. Le concert n'envisage pas de poursuivre ses achats, ni de solliciter une modification dans la composition des organes sociaux.
Valeurs associées
|60,4000 EUR
|Euronext Paris
|+0,17%
