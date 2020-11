Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un commandant des Gardiens iraniens de la révolution tué à la frontière syro-irakienne Reuters • 30/11/2020 à 22:53









BAGDAD, 30 novembre (Reuters) - Un commandant du corps iranien des Gardiens de la Révolution islamique a été tué ce week-end dans une frappe aérienne à la frontière entre l'Irak et la Syrie, a-t-on appris lundi auprès de responsables de la sécurité irakienne et d'une milice locale. L'identité de ce commandant des Pasdaran n'a pas été précisé. L'homme a perdu la vie alors qu'il circulait en voiture avec trois autres personnes, ajoutent ces sources. Le véhicule, qui transportait des armes à destination de la Syrie, a été touché après avoir franchi la frontière, ont indiqué deux sources au sein des services irakiens de sécurité. La frappe militaire s'est produite samedi ou dimanche, ajoute-t-on de même source sans vouloir en préciser la date exacte. (Ahmed Rasheed, John Davison et Kamal Ayash version française Henri-Pierre André)

