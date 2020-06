Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un chef de milice soudanais transféré par Bangui vers la CPI Reuters • 09/06/2020 à 19:19









BANGUI/LA HAYE, 9 juin (Reuters) - Le Soudanais Ali Kushayb, chef de milice du Darfour recherché depuis treize ans pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, s'est rendu aux autorités de la République centrafricaine (RCA) d'où il été transféré à la Cour pénale internationale, a annoncé mardi le tribunal. Kushayb est le premier ressortissant soudanais transféré à la CPI, qui a émis un mandat d'arrêt contre lui en 2007, l'accusant de persécution, de meurtres et de viols dans la région occidentale du Soudan en 2003 et 2004. Selon les procureurs de la CPI, Kushayb était l'un des principaux chefs des milices progouvernementales Janjawid. Il est impliqué dans près de 200 meurtres et dans le déplacement forcé de quelque 40.000 civils, appartenant pour la plupart au peuple Four. Le conflit au Darfour a fait au total 200.000 morts et 2,5 millions de déplacés, selon les estimations les plus répandues. Les Etats-Unis considèrent que les Janjawid ont commis un génocide, accusation non retenue par la CPI. Ali Kushayb a été arrêté à Birao, dans le nord de la RCA, et transféré par avion vers La Haye mardi matin, a indiqué une source gouvernementale à Bangui. La CPI, créée en 2002, a émis cinq autres mandats d'arrêt dans le dossier du Darfour, dont l'un vise l'ancien président soudanais Omar el Béchir, détenu dans une prison de Khartoum. Le gouvernement soudanais et des groupes rebelles se sont mis d'accord en février dernier au Darfour pour remettre à la CPI toutes les personnes recherchées par la juridiction basée à La Haye, y compris Béchir. (Antoine Rolland et Stephanie van den Berg, version française Jean-Stéphane Brosse)

