Un cessez-le-feu en Ukraine pourrait "accélérer" le retrait d'UniCredit de Russie

La deuxième banque italienne UniCredit pourrait "accélérer" son retrait de Russie si la guerre en Ukraine devait se terminer, a déclaré jeudi son PDG Andrea Orcel, qui a toujours refusé de "brader" sa filiale locale et de la "donner en cadeau" à Moscou.

( AFP / MIGUEL MEDINA )

"Si la politique change, notre capacité à vendre" la filiale russe "à des conditions plus attrayantes s'améliore, car, pour tout le monde des deux côtés, la situation se normaliserait", a-t-il fait valoir dans une interview au Financial Times.

La banque italienne avait entamé en mai 2022 des discussions "préliminaires" en vue d'une possible vente de sa filiale russe, mais le projet semble au point mort depuis.

UniCredit s'est efforcée "sérieusement au cours des trois dernières années" avec différents interlocuteurs à "explorer toutes les options" pour sa filiale russe, mais compte tenu notamment des sanctions, "nous n'avons pas été en mesure d'aller de l'avant", a assuré M. Orcel.

L'engagement d'UniCredit "à se retirer de ses activités en Russie est absolument clair", a-t-il souligné. "Nous ne pouvons pas revenir en arrière".

Les chefs de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, et américaine, Marco Rubio, ont mené mardi des discussions bilatérales en Arabie saoudite et ont convenu de négocier sur l'Ukraine, sans convier Kiev ni les Européens, qui craignent un accord dans leur dos et contre leurs intérêts.

UniCredit, l'une des rares banques occidentales à être restée en Russie, a été pressée par la Banque centrale européenne (BCE) d'y réduire davantage sa présence.

Depuis l'invasion de l'Ukraine par Moscou en février 2022, UniCredit a nettement réduit ses activités en Russie, diminuant de 94% son exposition transfrontalière qui devrait être ramenée à zéro cette année.

Sa filiale russe continue cependant à faire des profits, affichant un bénéfice net de 577 millions d'euros en 2024. Ses recettes ont augmenté de 9% à 1,3 milliard d'euros.