Un CAC 40 prudent au sein d’une Europe dans le rouge

(AOF) - Après une ouverture en net repli, la Bourse de Paris a réussi à rattraper son retard grâce à une annonce faite par Donald Trump. Le président des Etats-Unis a indiqué qu’il rencontrerait son homologue chinois dans deux semaines. Avec cette déclaration, les tensions commerciales sino-américaines se sont apaisées, mais la tendance est restée fragile en raison des inquiétudes qui pèse sur deux banques régionales outre-Atlantique. Dans ces conditions, le CAC 40 a cédé 0,18%, à 8 174,20 points, signant un gain hebdomadaire de 3,24%, alors que le DAX a reculé de 1,76 %, à 23 845,41 points.

En Europe, BBVA s'est adjugé 5,98%, à 16,66 euros, à Madrid après avoir annoncé que son offre publique d’achat hostile de 16,32 milliards d’euros sur Sabadell (-6,78%, à 3,01 euros) n’aura pas lieu, le seuil d’acceptation minimum fixé par la banque n’ayant pas été atteint. C’est donc la fin d’un long feuilleton de 18 mois. Pourtant, le 22 septembre dernier, afin de convaincre les actionnaires de Sabadell, BBVA avait relevé son offre de 10 %, soit 3,39 euros par titre et proposait 1 de ses actions, contre 4,8376 actions Sabadell.

A Paris, EssilorLuxottica a caracolé en tête du CAC 40, bondissant de 12,98%, à 312,50 euros. Progressant de près de 32% depuis le 1er janvier, l'action du lunettier franco-italien s'envole ce matin, après avoir dévoilé la veille un chiffre d'affaires au troisième trimestre 2025 supérieur aux attentes des analystes. " Nous publions notre meilleur trimestre depuis la création du groupe ", ont déclaré Francesco Milleri, président-directeur général, et Paul du Saillant, directeur général délégué de la société.

Virbac (+7,23%, à 333,50 euros) a signé la deuxième meilleure performance du SBF 120. Le spécialiste de la santé animale a dévoilé hier soir un chiffre d'affaires en hausse de 7,3%, à 364 millions d'euros, ou de +12,5% à taux de change et périmètre constants, pour le compte du troisième trimestre. Grâce à cette bonne dynamique, le groupe a relevé son objectif de chiffre d'affaires annuel qui est désormais attendu en progression de 5,5 à 7,5%, contre de +4 à +6% auparavant.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En septembre, le nombre total de créations d’entreprises, tous types d’entreprises confondus et en données corrigées des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables, se replie (-2,7 % après +2,7 % en août), indique l'Insee ce vendredi. Les immatriculations de micro-entrepreneurs repartent fortement à la baisse (-3,9 % après +3,8 %), tout comme les créations de sociétés dans une moindre mesure (-1,3 % après +1,7 %). À l’inverse, les créations d’entreprises individuelles classiques rebondissent (+2,5 % après -2,5 %).

Au mois de septembre, l’inflation de la zone euro a progressé, comme prévu, de 0,1%, portant la hausse en rythme annuel à 2,2%, conformément aux attentes, après +2% en août. En données core, l’indice des prix à la consommation a également connu une croissance de 0,1% le mois dernier après 0,3% en août et les analystes tablaient sur une hausse de 0,1%. En rythme annuel, la progression s’est élevée à 2,4%, contre des attentes à +2,3% et un précédent à 2,3%.

Sur le marché des devises, l'euro recule face au billet vert (-0,14%) et se négocie contre 1,1672 dollar.