Un CA trimestriel en recul pour Chargeurs, confiant face à l'Hantavirus
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 08:37
Hors Novacel, activité dont le groupe a signé le contrat de cession avec KPS fin avril (et dont le CA est resté à peu près stable en organique), le chiffre d'affaires du groupe a reculé de 17,5% à 93,6 MEUR (-13,6% en données organiques).
Le groupe revendique une bonne dynamique commerciale et une solide performance des métiers en transition en 2025, avec des croissances organiques de 16,4% pour l'activité Personal Goods et de 5,7% pour l'activité Textiles Techniques - Senfa Cilander.
Toujours en organique, le chiffre d'affaires de Museum Studio a reculé de 31,1%, reflétant un effet de phasage lié au cycle d'exécution des projets, et celui des activités mode de Chargeurs PCC a diminué de 7,5%.
Chargeurs confiant face à l'Hantavirus
Par ailleurs, Chargeurs se veut rassurant au sujet de l'émergence de l'Hantavirus en Europe, confirmant disposer de "stocks stratégiques sanitaires disponibles et du maintien de capacités industrielles opérationnelles".
Le groupe rappelle avoir développé avec succès, durant la crise sanitaire de la Covid-19, une offre complète de masques, d'accessoires sanitaires et de solutions hydroalcooliques, ce qui lui a permis d'acquérir une "expertise éprouvée" dans ce domaine.
Il se tiendrait "prêt à accompagner l'ensemble des acteurs dans la sécurisation de leurs approvisionnements sanitaires en cas de nécessité de faire face à un défi de santé publique supérieur aux anticipations actuelles au regard des spécificités du Hantavirus".
Valeurs associées
|8,6300 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
* OPMOBILITY OPM.PA a annoncé mardi avoir remporté un contrat "majeur" pour son offre intégrée One4you auprès du constructeur franco-italo-américain STELLANTIS STLAM.PA , dans le cadre duquel l'équipementier automobile français fournira le bloc arrière complet ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite
-
Les changements de recommandations : LVMH, Kering, Hermès, Essilorluxottica, Soitec, Nexans, Legrand
* LVMH LVMH.PA - Barclays relève sa recommandation à "sur-pondérer" contre "pondération en ligne". * KERING PRTP.PA - Barclays relève sa recommandation à "pondération en ligne" contre "sous-pondérer" et relève son objectif de cours à 300 euros contre 255 euros. ... Lire la suite
-
Dans une fosse à 30 mètres de profondeur, "Rita", l'un des derniers tunneliers du Grand Paris Express, est déjà collé contre la paroi, prêt à creuser son tronçon. Baptisé lundi soir, d'un prénom féminin selon la coutume - en hommage à Saint-Barbe, patronne des ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer