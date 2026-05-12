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Un CA trimestriel en recul pour Chargeurs, confiant face à l'Hantavirus
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 08:37

La Compagnie Chargeurs Invest affiche un chiffre d'affaires, y compris Novacel, en recul de 11,8% à 165,7 MEUR au titre du 1er trimestre 2026, avec un retrait organique de 8,3%, un impact de change négatif de 4,1% et un effet de périmètre positif de 0,6%.

Hors Novacel, activité dont le groupe a signé le contrat de cession avec KPS fin avril (et dont le CA est resté à peu près stable en organique), le chiffre d'affaires du groupe a reculé de 17,5% à 93,6 MEUR (-13,6% en données organiques).

Le groupe revendique une bonne dynamique commerciale et une solide performance des métiers en transition en 2025, avec des croissances organiques de 16,4% pour l'activité Personal Goods et de 5,7% pour l'activité Textiles Techniques - Senfa Cilander.

Toujours en organique, le chiffre d'affaires de Museum Studio a reculé de 31,1%, reflétant un effet de phasage lié au cycle d'exécution des projets, et celui des activités mode de Chargeurs PCC a diminué de 7,5%.

Chargeurs confiant face à l'Hantavirus

Par ailleurs, Chargeurs se veut rassurant au sujet de l'émergence de l'Hantavirus en Europe, confirmant disposer de "stocks stratégiques sanitaires disponibles et du maintien de capacités industrielles opérationnelles".

Le groupe rappelle avoir développé avec succès, durant la crise sanitaire de la Covid-19, une offre complète de masques, d'accessoires sanitaires et de solutions hydroalcooliques, ce qui lui a permis d'acquérir une "expertise éprouvée" dans ce domaine.

Il se tiendrait "prêt à accompagner l'ensemble des acteurs dans la sécurisation de leurs approvisionnements sanitaires en cas de nécessité de faire face à un défi de santé publique supérieur aux anticipations actuelles au regard des spécificités du Hantavirus".

Hantavirus

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COMPAGNIE CHARGEURS INVEST
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