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Un CA stabilisé pour Delta Plus au 3e trimestre
information fournie par Zonebourse 06/11/2026 à 07:13

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Delta Plus Group affiche un chiffre d'affaires de 97,1 MEUR au titre du 3e trimestre 2026, en hausse de 0,4% par rapport à la même période en 2025. À périmètre et taux de change constants, l'activité recule de 4,4%, contre des baisses de 3,7% au 2e trimestre et de 5% au 1er trimestre.

Le groupe explique ce recul en partie par une base de comparaison élevée, du fait notamment de la facturation d'un contrat pluriannuel significatif en France au 3e trimestre 2025. Le trimestre a également été pénalisé par un ajustement ponctuel des stocks d'un important distributeur en Chine.

En Europe, le recul organique se réduit à 7,1%, la France restant le principal facteur de baisse. Hors Europe, l'activité repasse en léger retrait organique (-1,8%) : l'Amérique latine, l'Amérique du Nord et l'Océanie progressent, sans compenser le repli ponctuel de la Chine et le recul persistant du Moyen-Orient.

Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires du fournisseur d'équipements de protection individuelle atteint 293,4 MEUR, en croissance de 3,1% en données publiées et en retrait de 4,4% à périmètre et taux de change constants.

Anticipant un moindre recul de son activité organique au 4e trimestre, Delta Plus confirme ne pas attendre de croissance organique positive sur l'ensemble de 2026. En données publiées, le groupe prévoit néanmoins une croissance de son chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice.

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