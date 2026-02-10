 Aller au contenu principal
Un CA en nette progression pour Viel & Cie en 2025
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 08:17

Viel & Cie indique avoir enregistré une forte croissance de son activité en 2025 avec un chiffre d'affaires de près de 1,27 milliard d'euros, en hausse de 7,4% à cours de change courants et de 10,7% à cours de change constants.

Il rappelle avoir "évolué dans un environnement macroéconomique complexe marqué par la transition des politiques monétaires des principales banques centrales vers un assouplissement mesuré et par une intensification des tensions commerciales internationales".

Sur son seul 4e trimestre 2025, son chiffre d'affaire consolidé s'établit à 315 MEUR, en croissance de 5,1% à cours de change courants et de 12,2% à cours de change constants par rapport à la même période en 2024.

Spécialisé dans la finance, Viel & Cie est présent dans l'intermédiation professionnelle avec Compagnie Financière Tradition, la bourse en ligne en France avec Bourse Direct, et détient une participation mise en équivalence de 40% dans SwissLife Banque Privée.

