Un BPA plus doublé chez Loews Corp au 4e trimestre
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 14:23
CNA Financial a vu son résultat net attribuable à Loews bondir à 276 MUSD, reflétant un effet de base favorable lié à une charge exceptionnelle de retraites qui a plombé son bénéfice sur la même période en 2024.
En excluant cette charge, le résultat net attribuable de CNA Financial s'est légèrement tassé, en raison de charges exceptionnelles et d'un moindre revenu de souscriptions, en partie compensés par un revenu d'investissement net plus élevé.
De leur côté, les résultats nets attribuables de Boardwalk Pipelines et de Loews Hotels ont diminué à respectivement 110 et 6 MUSD respectivement, contre 145 et 27 MSUD au 4e trimestre de l'année précédente.
