Un bon début en Europe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un article de blog)

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DÉBUT POSITIF EN EUROPE

La première heure de cotation s'est avérée positive pour les actions européennes, l'indice STOXX 600 .STOXX progressant de 0,2 %, dans le prolongement de son gain de 1,5 % enregistré mercredi grâce aux espoirs de paix dans le Golfe, et contredisant les prévisions baissières des contrats à terme.

L'indice global s'apprête à enregistrer sa plus forte hausse hebdomadaire depuis début avril, mais les actualités géopolitiques pourraient facilement bouleverser cette tendance, d'autant plus que l'optimisme vague qui règne sur les marchés pourrait s'évanouir rapidement.

Et les marchés boursiers ne semblent pas trop s'inquiéter des données PMI indiquant que l'activité économique dans la zone euro a connu en mai sa plus forte contraction depuis plus de deux ans et demi.

Peut-être que le fait que des données aussi faibles rendraient plus difficile une baisse des taux par la BCE y est pour quelque chose. Cela a fait baisser le rendement de référence allemand à 10 ans de 2 points de base supplémentaires, à 3,07 %, son plus bas niveau en une semaine, les rendements à deux ans, sensibles aux taux, ayant baissé dans des proportions similaires.

Les actions des plus grandes entreprises européennes ne progressent pas autant. La plus forte hausse en pourcentage sur le STOXX est celle de la société britannique de défense QinetiQ,

QQ.L , en hausse de 7 % après avoir publié de solides résultats.

Le secteur technologique européen dans son ensemble a réagi avec une certaine indifférence aux résultats de Nvidia et à l'accord conclu avec les employés de Samsung, l'indice technologique progressant de 0,3 %. .SX8P

(Alun John)

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