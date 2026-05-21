 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un bon début en Europe
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 10:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un article de blog)

21 mai - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse .

DÉBUT POSITIF EN EUROPE

La première heure de cotation s'est avérée positive pour les actions européennes, l'indice STOXX 600 .STOXX progressant de 0,2 %, dans le prolongement de son gain de 1,5 % enregistré mercredi grâce aux espoirs de paix dans le Golfe, et contredisant les prévisions baissières des contrats à terme.

L'indice global s'apprête à enregistrer sa plus forte hausse hebdomadaire depuis début avril, mais les actualités géopolitiques pourraient facilement bouleverser cette tendance, d'autant plus que l'optimisme vague qui règne sur les marchés pourrait s'évanouir rapidement.

Et les marchés boursiers ne semblent pas trop s'inquiéter des données PMI indiquant que l'activité économique dans la zone euro a connu en mai sa plus forte contraction depuis plus de deux ans et demi.

Peut-être que le fait que des données aussi faibles rendraient plus difficile une baisse des taux par la BCE y est pour quelque chose. Cela a fait baisser le rendement de référence allemand à 10 ans de 2 points de base supplémentaires, à 3,07 %, son plus bas niveau en une semaine, les rendements à deux ans, sensibles aux taux, ayant baissé dans des proportions similaires.

Les actions des plus grandes entreprises européennes ne progressent pas autant. La plus forte hausse en pourcentage sur le STOXX est celle de la société britannique de défense QinetiQ,

QQ.L , en hausse de 7 % après avoir publié de solides résultats.

Le secteur technologique européen dans son ensemble a réagi avec une certaine indifférence aux résultats de Nvidia et à l'accord conclu avec les employés de Samsung, l'indice technologique progressant de 0,3 %. .SX8P

(Alun John)

*****

ARTICLES PRÉCÉDENTS SUR LES MARCHÉS EN DIRECT: AVANT L'OUVERTURE: AFFINER SON POSITIONNEMENT LORSQUE PERSONNE NE SAIT CLIQUEZ ICI

LE DRAME SALARIAL CHEZ SAMSUNG ELECTRONICS N'EST PAS ENCORE TERMINÉ CLIQUEZ ICI

Dividendes

Valeurs associées

CAC 40
8 144,32 Pts Euronext Paris +0,33%
DAX
24 889,7400 Pts XETRA +0,62%
EASYJET
350,250 GBX LSE +0,91%
EURO STOXX 50
6 006,53 Pts DJ STOXX +0,51%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
Pts FTSE Indices 0,00%
GENERALI
38,440 EUR MIL +2,32%
NVIDIA
223,4700 USD NASDAQ +1,30%
QINETIQ GROUP
477,600 GBX LSE +10,66%
STOXX Europe 600
622,89 Pts DJ STOXX +0,42%
STOXX Europe 600 Auto.& Parts
462,37 Pts DJ STOXX +1,49%
STOXX Europe 600 Banks
368,26 Pts DJ STOXX +0,24%
STOXX Europe 600 Technology
968,93 Pts DJ STOXX +0,65%
STXE6O&G EUR P
541,47 Pts DJ STOXX -0,65%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 144,51 +0,33%
Pétrole Brent
104,33 -0,79%
2CRSI
44,86 +8,36%
ELIOR GROUP
2,094 -25,69%
SOITEC
163,4 +3,42%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank