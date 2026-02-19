Un biais légèrement négatif avant l'ouverture à Wall Street
A une demi-heure de la cloche d'ouverture, les contrats futures sur le S&P 500 (-0,3%) et le Nasdaq 100 (-0,4%) présagent un début de séance sur une légère consolidation des gains de la séance précédente.
Pour rappel, le S&P 500 a progressé de 0,56% à 6 881,3 points mercredi, tandis que le Dow Jones a gagné 0,26% à 49 662,6 points, et que le Nasdaq 100 a avancé de 0,8% à 24 898,8 points.
Les indices américains ont été soutenus par un rebond des grandes capitalisations technologiques, dont Nvidia et Amazon, après les secousses récentes liées aux valorisations du secteur de l'intelligence artificielle.
"Nous continuons à classer les actions américaines comme attractives ; nous nous attendons à une croissance saine des bénéfices ainsi qu'à une Fed favorable pour faire grimper les actions", estime David Lefkowitz, responsable des actions américaines chez UBS Global Wealth Management.
Un indice "Philly Fed" bien meilleur que prévu en février
Publié il y a une demi-heure, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti à 16,3 en février, contre un consensus de 6,5, après 12,6 en janvier. Il remonte ainsi à son plus haut niveau depuis le mois de septembre 2025.
De leur côté, les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis se sont élevées à 206 000 unités la semaine dernière, contre 223 000 attendues et après 229 000 la semaine précédente. A 206 000, elles sont à leur plus bas niveau depuis près d'un mois.
En revanche, le déficit de la balance commerciale américaine s'est établi à 70,3 MdsUSD en décembre, son niveau mensuel le plus important depuis le mois de juillet 2025, contre une prévision de 55,5 MdsUSD et un chiffre précédent de 53 MdsUSD en novembre.
Toujours au chapitre des statistiques, les opérateurs doivent encore prendre connaissance, une demi-heure après la cloche, de l'indice composite des indicateurs avancés du Conference Board pour le mois de décembre 2025.
Walmart en ligne avec les attentes au 4e trimestre
Dans l'actualité des valeurs, la matinée est dominée par la publication des résultats annuels du numéro un mondial de la distribution, Walmart, qui devrait recevoir un accueil assez terne au vu des transactions avant ouverture.
Au titre de son 4e trimestre, il a dévoilé un BPA ajusté en hausse de 12,1% à 0,74 USD, dépassant très légèrement le consensus, avec un profit opérationnel ajusté accru de 10,5% à 8,6 MdsUSD hors effets de change.
Si le groupe a vu ses ventes augmenter de 5,1% hors effets de change sur l'année 2025 (contre 4,8% à 5,1% en fourchette cible), il n'attend qu'une croissance de 3,5% à 4,5% pour l'exercice qui commence.
A cette occasion, le géant de la distribution a aussi fait part d'une autorisation de rachats d'actions pouvant aller jusqu'à 30 MdsUSD, ainsi que d'un dividende annuel accru à 0,99 USD par action.
De son côté, le constructeur d'engins agricoles Deere a dévoilé jeudi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et relevé dans la foulée son objectif de résultat pour l'exercice en raison d'un redressement de la demande.
