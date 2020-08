Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un bâtiment de la marine US a mené des exercices en mer de Chine méridionale Reuters • 15/08/2020 à 04:38









SHANGHAI, 15 août (Reuters) - Un porte-avions de la marine américaine a mené vendredi des exercices en mer de Chine méridionale, avec notamment des opérations de vol, a fait savoir l'US Navy dans un communiqué. Ces exercices interviennent dans un contexte de tensions accrues entre les Etats-Unis et la Chine, notamment à propos du commerce, de la pandémie de coronavirus et de la nouvelle loi de sécurité nationale imposée à Hong Kong. Washington rejette la souveraineté que revendique Pékin sur les ressources de la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale et l'accuse d'avoir profité de la crise sanitaire pour faire avancer ses ambitions territoriales. La Malaisie, les Philippines, Taiwan et le Vietnam en revendiquent aussi certaines zones de ces eaux, riches en matières premières et ressources énergétiques. (Brenda Goh; version française Jean Terzian)

