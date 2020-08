Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un bateau émirati arraisonné dans les eaux iraniennes, dit Téhéran Reuters • 20/08/2020 à 13:25









DUBAI, 20 août (Reuters) - Un bateau immatriculé aux Emirats arabes unis a été arraisonné au début de la semaine dans les eaux iraniennes, où deux pêcheurs iraniens ont été tués le même jour par des gardes-côtes des Emirats arabes unis (EAU), annonce jeudi Téhéran. "Un navire émirati a été arraisonné lundi par les gardes-frontières iraniens et son équipage a été arrêté pour trafic illégal dans les eaux de notre pays", dit le ministère iranien des Affaires étrangères dans un communiqué repris par la télévision publique. "Le même jour, des gardes des EAU ont tué deux pêcheurs iraniens et ont saisi un bateau (...) Les EAU ont exprimé leurs regrets pour l'incident et se sont dit prêts à verser des indemnités." Contacté par Reuters, le ministère des Affaires étrangères des Emirats s'est refusé à tout commentaire. (Parisa Hafezi, version française Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.