Un avion de la compagnie United a percuté un camion et un lampadaire à l'approche de l'aéroport de Newark

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les commentaires de la police de l'État du New Jersey aux points 1, 2 et 7) par Doyinsola Oladipo

Un avion de la compagnie United Airlines UAL.O a percuté dimanche un lampadaire et une remorque lors de son approche finale vers l'aéroport international Newark Liberty, a déclaré la police de l'État du New Jersey.

Le dessous et un pneu du vol 169 de United Airlines ont heurté un lampadaire et un semi-remorque sur la New Jersey Turnpike vers 14 h, selon un porte-parole de la police de l'État du New Jersey.

L'Administration fédérale de l'aviation a déclaré que le Boeing 767-400 avait atterri sans encombre et arrivait de Venise, en Italie.

“Notre équipe de maintenance évalue actuellement les dommages subis par l'avion”, a déclaré un porte-parole de United. “Nous mènerons une enquête rigoureuse sur la sécurité du vol concernant cet incident et notre équipage a été suspendu de ses fonctions dans le cadre de cette procédure.”

L'Autorité portuaire de New York et du New Jersey a indiqué qu'aucun blessé n'était à déplorer à bord de l'avion, mais que des dommages mineurs avaient été constatés sur l'appareil. Le personnel de l'aéroport a inspecté la piste à la recherche de débris et les opérations ont rapidement repris leur cours normal, selon un porte-parole.

Le conducteur du semi-remorque a été transporté à l'hôpital avec des blessures légères et a depuis reçu son congé, a ajouté l'Autorité portuaire.

La police de l'État du New Jersey a indiqué que le poteau avait également heurté une Jeep circulant sur la voie rapide.

La FAA et le Bureau national de la sécurité des transports (NTSB) ont ouvert une enquête sur l'incident.

Un enquêteur du NTSB devrait arriver à Newark lundi, selon un porte-parole. L'agence a déclaré avoir ordonné à United Airlines de mettre en sécurité et de fournir à la fois l'enregistreur de conversations dans le cockpit et l'enregistreur de données de vol afin de faciliter l'enquête.