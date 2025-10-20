Un avion-cargo quitte la piste à son atterrissage à Hong Kong, deux morts

(Actualisé tout du long)

Deux membres du personnel de sécurité de l'aéroport de Hong Kong ont été tués lundi matin après qu'un avion-cargo en provenance de Dubaï a quitté la piste au moment de son atterrissage, percuté le véhicule de patrouille et terminé sa course dans l'eau, a déclaré l'opérateur de l'aéroport.

Il s'agit de l'incident aérien le plus meurtrier à Hong Kong depuis plus de 25 ans.

Les quatre membres d'équipage de l'avion-cargo 747 de Boeing BA.N opéré par AirACT ont été secourus. L'appareil a été en partie submergé, l'aéroport de Hong Kong est entouré par plusieurs étendues d'eau.

Steven Yiu, directeur général des opérations de l'autorité aéroportuaire hongkongaise, a déclaré que les deux agents de sécurité ne respiraient plus quand ils ont été repêchés dans l'eau par les secouristes. La mort de l'un des deux a été confirmée sur les lieux de l'incident, tandis que l'autre est décédé à l'hôpital, a-t-il précisé.

Une enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes de l'accident, survenu aux alentours de 03h50 (dimanche 19h50 GMT), a-t-il ajouté.

Les vols à l'aéroport de Hong Kong n'ont pas été affectés, a déclaré Steven Yiu.

(James Pomfret et Farah Master, avec la contribution de Tyrone Siu, Jessie Pang, Anne Marie Roantree, Donny Kwok à Hong Kong et Rishav Chatterjee à Bangalore; version française Jean Terzian)