Un avion avec 107 personnes à bord s'écrase sur un quartier de Karachi

KARACHI, Pakistan, 22 mai (Reuters) - Un avion avec 107 personnes à son bord s'est écrasé vendredi sur un quartier résidentiel de Karachi, dans le sud du Pakistan. "L'avion PK 8303 avec 99 passagers et huit membres d'équipage s'est écrasé", a dit un porte-parole de la compagnie pakistanaise PIA. Des images diffusées par la chaîne de télévision Geo montrent des ambulances cherchant à se frayer un chemin au milieu de la foule rassemblée près des lieux de la catastrophe, qui semble être une zone densément peuplée. (Asif Shahzad version française Bertrand Boucey)

