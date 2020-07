Un autre fonds d' Oyster fait peau neuve

(NEWSManagers.com) - iM Global Partner procède à un nouveau changement dans la gamme Oyster, acquise en février dernier. La société a transformé le fonds Oyster Global Flexible Fixed Income en Oyster US Core Plus et l' a confié à Dolan McEniry, une société de gestion américaine dont elle a pris 45 % du capital en 2016. Ce fonds était jusqu'ici géré par Adrien Pichoux chez Syz AM et pesait moins de 100 millions d'euros d'encours. Il répliquera désormais la stratégie Dolan McEniry Core Plus lancée il y a plus de 20 ans et représentant 4 milliards de dollars d' actifs sur 6,9 milliards gérés par la société de Chicago.

La stratégie a pour objectif d' investir sur des titres de crédits américains décotés et censés offrir un bon compromis entre risque et rendement. Composé d'une moyenne de 75% de crédit US Investment Grade et de 25% maximum de crédit US High Yield, le fonds Oyster US Core Plus est un portefeuille concentré dont les sociétés émettrices génèrent des cash flows importants et stables sur le long terme. Le fonds compte en moyenne 25 à 45 émetteurs dans son portefeuille. Il est géré de manière à être proche d' une duration neutre par rapport à son indice de référence, le Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit index.

Il s' agit du deuxième fonds de la gamme Oyster à être transformé. iM Global Partner avait annoncé déjà il y a quelques jours que le fonds phare Oyster European Opportunities devenait Oyster Sustainable Europe et était confié lui aussi à une des boutiques du groupe.

Sur les 25 fonds de la gamme Oyster repris par iM Global Partner, représentant 1,5 milliard d' euros, " une bonne moitié " subira des transformations, avait alors indiqué Philippe Uzan, CIO, directeur des gestions d' iM Global Partner.