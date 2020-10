Un autre ancien de Groupama AM rejoint Lonvia Capital

(NEWSManagers.com) - Ivan Diez, ex-responsable de la péninsule ibérique et de l'Amérique latine chez Groupama Asset Management, a rejoint Lonvia Capital, boutique de gestion récemment lancée par des anciens de Groupama Asset Management et d'Amiral Gestion. En qualité de directeur associé, Ivan Diez aura la responsabilité du développement de Lonvia Capital en Europe du Sud, Amérique latine et sur le marché américain offshore.