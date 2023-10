Un "atterrissage en douceur" est possible en Europe (Columbia Threadneedle)

(AOF) - "Les marchés semblent indiquer qu'un atterrissage en douceur pourrait se reproduire au Royaume-Uni et dans la zone euro". C’est ce qu’affirme Steven Bell, économiste en chef de Columbia Threadneedle Investments pour la région EMOA, dans une note publiée ce jour. Pour lui si les données économiques européennes "ont été épouvantables", les chiffres "ne donnent pas une image complète de la situation", car "la confiance des consommateurs s'améliore.

"Un atterrissage en douceur des États-Unis n'est pas du tout certain, mais c'est une issue qui semble désormais faire consensus" relève le spécialiste, pour qui c'est "une bonne nouvelle pour les actifs à risque aux États-Unis et au-delà". Il juge "tout à fait possible" que le Royaume-Uni et la zone euro puissent "répliquer (ce) succès" mais estime que "cela prendra du temps" et "qu'une période difficile nous attend".

Les données économiques récentes pour la zone euro ce sont des chiffres faibles - et plus faibles que prévu. Les indices des directeurs d'achat "ont plongé en territoire négatif", tandis que les enquêtes sur les prêts bancaires "montrent que les conditions de crédit se sont durcies et que la demande de crédit s'est effondrée". La situation n'est peut-être pas aussi grave qu'elle le semble car "il existe un fossé entre le nord et le sud" : "le volume des ventes au détail en Allemagne a été faible", tandis que l'Espagne "a bénéficié d'un boom de la consommation".

Il existe également "un clivage sectoriel", car "l'industrie manufacturière est faible" tandis que "les services sont forts", un phénomène qui "se manifeste presque partout". Qui plus est "nous disposons de beaucoup plus de données sur l'Allemagne et l'industrie manufacturière", ce qui "fausse le tableau" , tandis que le chômage continue de baisser".