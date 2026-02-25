 Aller au contenu principal
Un associé de Cravath rejoint le cabinet d'avocats Davis Polk dans le cadre de la dernière sortie de 2026
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 21:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par David Thomas

Le cabinet d'avocats américain Davis Polk & Wardwell a annoncé mercredi qu'il avait embauché un autre associé de son rival Cravath, Swaine & Moore, marquant au moins le sixième associé de Cravath à quitter le célèbre cabinet d'avocats new-yorkais cette année. Amanda Hines Gold a rejoint Davis Polk en tant qu'associée dans le domaine de la rémunération des cadres à New York, a indiqué le cabinet. Le mois dernier, Davis Polk a engagé Benjamin Joseloff , un ancien fonctionnaire du département du Trésor américain qui était associé chez Cravath dans le domaine de la sécurité nationale.

Cravath, l'un des cabinets d'avocats américains les plus rentables, a historiquement rarement perdu des associés au profit de cabinets concurrents ou recruté des associés externes. Cette situation a changé ces dernières années, avec le départ de certains associés et l'arrivée d'autres. Le cabinet aurait également rejoint ses rivaux en créant, ces dernières années, un niveau d'associés salariés sans participation au capital. Le départ de M. Gold fait suite à des mouvements plus tôt dans l'année ( ) de deux associés de Cravath vers Paul Hastings et d'un autre vers Willkie Farr & Gallagher. Jelena McWilliams, qui a rejoint Cravath pour aider à lancer et diriger son bureau de Washington, D.C., en 2022, a rejoint la société de technologie financière Plaid en tant que présidente des affaires corporatives et externes le mois dernier. Un septième associé de Cravath, George Schoen, qui codirige la pratique mondiale des fusions et acquisitions du cabinet, est sur le point de partir pour devenir avocat général du fournisseur de matériaux de construction Martin Marietta Materials en mars, a déclaré la société au début du mois.

Dans une brève déclaration, un porte-parole de Cravatha indiqué à quele cabinet souhaitait bonne chance à M. Gold . Cravath a recruté six associés d'autres cabinets d'avocats et du gouvernement fédéral depuis le début de l'année 2025, dont Nicole Argentieri , l'ancienne directrice de la division pénale du ministère américain de la Justice sous l'administration Biden. Le cabinet a promu en interne six de ses avocats au rang d'associés au début de l'année 2026.

Dans un communiqué publié par son nouveau cabinet, Mme Gold a déclaré que Davis Polk disposait d'une "équipe de rémunération des cadres très appréciée" Gold faisait partie des associés de Cravath qui représentaient Frontier Communications lorsque le fournisseur d'accès à Internet par fibre optique a été acheté par Verizon

VZ.N pour 20 milliards de dollars en 2024. L'acquisition a été finalisée après que la California Public Utilities Commission a approuvé l'accord le mois dernier.

