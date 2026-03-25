Un appel aux entreprises américaines pour qu'elles respectent le premier amendement : Ross Kerber

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Ross Kerber

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, correspondant de Reuters. Cette chronique fait partie de la lettre d'information de Reuters sur la finance durable, à laquelle vous pouvez vous abonner ici - https://www.reuters.com/newsletters/reuters-sustainable-finance/

Nous, Américains, sommes fiers de respecter la liberté d'expression, consacrée par le premier amendement de la Constitution des États-Unis, qui interdit au gouvernement de s'immiscer dans nos expressions, nos cultes, nos réunions et nos écrits.

Mais juridiquement, ce cadre ne s'applique pas aux entreprises privées. L'essor des médias sociaux a donné lieu à une multitude d'affaires dans lesquelles des employés ont été sanctionnés ou licenciés pour des commentaires qu'ils considéraient comme routiniers, même s'ils étaient acerbes. Parfois, les conséquences sont survenues dans le sillage d'une réaction populaire contre leur employeur, une dynamique connue sous le nom de "culture de l'annulation".

Par exemple, mes collègues ont rapporté en novembre que plus de 600 personnes ont subi des conséquences pour des messages qu'elles avaient postés à la suite de l'assassinat de Charlie Kirk, un influenceur de droite, en soulignant dans certains cas qu'il soutenait les droits des détenteurs d'armes à feu. Certains ont dit "bon débarras", se sont moqués de sa mort ou ont invoqué le "karma". Ces réactions ont poussé leurs employeurs à agir, notamment les conseils scolaires et une compagnie aérienne. De nombreux responsables républicains ont adhéré à la campagne punitive en réponse à ce que certains considéraient comme une célébration de la mort de Kirk.

"Appelez-les, et surtout appelez leur employeur", a déclaré à un moment donné le vice-président des États-Unis, JD Vance.

Dans une autre affaire, en 2024, Honeywell a gagné un procès intenté par un ingénieur qui affirmait avoir été licencié en raison de son refus de participer à une formation sur la diversité, l'équité et l'inclusion.

Il semble important de comprendre à quel point nos institutions devraient protéger notre liberté d'expression, alors que les plateformes de médias sociaux se développent et que l'administration du président Donald Trump réprime les universités et les médias d'information .

Pour obtenir des conseils, je me suis entretenu avec Aaron Terr, directeur du plaidoyer public de la Fondation pour les droits individuels et l'expression.

Ce groupe basé à Philadelphie, connu sous le nom de FIRE, était autrefois considéré comme conservateur en raison de son scepticisme à l'égard des politiques d'expression des universités. Dernièrement, FIRE a gagné des fans libéraux pour des positions telles que la défense du journal Des Moines Register et de son sondeur contre un procès intenté par Trump .

La transcription suivante de notre conversation a été modifiée pour des raisons de longueur et de clarté. (Notre conversation a eu lieu avant que l'on apprenne, tard dans la journée de mardi, que l'administration Trump a accepté un règlement qui interdira à trois agences fédérales de faire pression sur les entreprises de médias sociaux pour qu'elles suppriment ou éliminent des propos. Gardons un œil sur la différence que cela fait.)

Terr: La censure est toujours une menace bipartisane. Elle n'est pas vraiment du ressort de la gauche ou de la droite, mais de celui qui est au pouvoir. L'administration Trump a amplement démontré comment utiliser les leviers du pouvoir pour censurer les discours qui ne plaisent pas à ceux qui sont au pouvoir.

En ce qui concerne les entreprises privées, elles ne sont pas tenues, en vertu du premier amendement, de respecter la liberté d'expression de leurs employés, mais il existe des arguments normatifs sur la manière dont elles devraient traiter le discours de leurs employés et comment elles devraient le réglementer.

On peut également s'inquiéter de ce que l'on appelle le "jawboning", c'est-à-dire les pressions exercées par des fonctionnaires qui peuvent influencer, voire dans certains cas contraindre, des acteurs privés à réglementer le discours d'une certaine manière.

Question: Techniquement, les employeurs peuvent imposer de nombreuses restrictions ou licencier leurs employés pour ce qu'ils disent et font. Mais vous pensez que nous serions une meilleure société si les entreprises laissaient une plus grande marge de manœuvre à leurs employés, au moins lorsqu'ils ne sont pas en service?

Terr: C'est exact. Beaucoup d'entreprises de médias sociaux s'engagent à respecter la liberté d'expression. Bien qu'elles ne soient pas obligées d'autoriser un discours particulier sur leurs plateformes, si elles sont sérieuses, elles ont des politiques qui donnent aux utilisateurs une grande latitude pour exprimer des points de vue différents sans être expulsés ou sans que leur message soit supprimé.

Je voudrais également souligner que dans la vague de licenciements qui a suivi les commentaires sur Charlie Kirk, il y a eu de nombreux exemples de personnes qui ne célébraient pas sa mort mais critiquaient simplement ses opinions ou ce qu'elles considéraient comme un blanchiment de son héritage (ou) critiquant son influence sur la politique américaine - et qui ont quand même fait l'objet de mesures disciplinaires ou d'appels au licenciement.

D'une manière générale, nous voulons que les Américains puissent avoir un emploi et une opinion politique. Nous craignons que des millions d'Américains marchent sur des œufs et hésitent à parler de questions politiques et d'actualité de peur de perdre leur emploi. Il n'est pas bon que les Américains aient des droits au titre du premier amendement, mais qu'ils aient ensuite totalement peur de les exercer.

Question: Dans quelle mesure les entreprises du S&P 500

.SPX ont-elles protégé la liberté d'expression dans toutes ses manifestations?

Terr: Je ne pense pas que les entreprises privées, dans l'ensemble, aient bien résisté à ces campagnes d'indignation en ligne, qui remontent à 2020.

Je pense qu'à chaque fois qu'il y a un événement culturel majeur, que ce soit le début de la pandémie de Covid-19, le meurtre de George Floyd, les attaques du 7 octobre contre Israël, dans ces moments-là, les gens disent des choses, ont des réactions et ceux qui ne sont pas d'accord avec eux (sont à cran) à propos de l'incident, de l'événement ou de la crise qui se produit.

Dans beaucoup de ces cas, les entreprises plient sous la pression. Elles ont fait preuve d'un manque de volonté pour résister à ces campagnes. Elles font souvent un mauvais calcul. Je pense que la durée d'attention de ces foules de médias sociaux est souvent très courte.

Si toutes les entreprises se réunissaient et disaient... "nous n'allons pas le faire à cause des demandes du gouvernement ou d'une foule attisée par un influenceur des médias sociaux", je pense que cela aurait un grand effet. Mais aucune entreprise ne veut être la première à se lancer dans cette aventure.

Question: Un grand exemple récent est le cas de l'animateur de talk-show Jimmy Kimmel et la façon dont il a quitté l'antenne pendant quelques jours . Pensez-vous que son employeur, Disney, a géré la situation correctement?

Terr: Après le retour de Kimmel, son émission suivante a été l'une des plus populaires . Je pense que c'est un signe encourageant qui montre qu'au moins lorsque cette pression vient du gouvernement, elle n'est pas populaire. Les gens ne veulent pas que des agences comme la FCC décident de ce qu'un animateur de fin de soirée peut dire.

Disney n'aurait pas dû retirer Kimmel de l'antenne, c'était une erreur.