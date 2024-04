Un ancien gérant de Pictet AM lance son hedge fund

Vincent Ijaouane, un ancien de Pictet Asset Management, vient de lancer un hedge fund appelé Vigama Capital, dont il sera le directeur des investissements. Il s’est associé à Fabrice Peresse, qui sera directeur des opérations de la nouvelle structure. Basé à Genève, Vigama Capital sera une stratégie long short equity avec une approche top down .

Ijaouane a débuté comme analyste en banque d’investissement chez Goldman Sachs à Londres. Il a rejoint Pictet Asset Management à Genève en 2011 pour participer au lancement du fonds Agora, une stratégie de hedge fund en actions européennes neutre par rapport au marché, qui a levé et géré plus de 2 milliards de dollars d’actifs. D’abord analyste, il a gravi les échelons pour devenir l’unique responsable de la stratégie et diriger une équipe de six professionnels de l’investissement.

« Après plus de 13 ans à gérer des capitaux chez Pictet Agora, je suis très enthousiaste de démarrer cette nouvelle aventure. J’ai longtemps rêvé de pouvoir marier ma passion pour l’investissement et mes rêves d’entrepreneur », écrit Vincent Ijaouane sur Linked-In.

Laurence Marchal