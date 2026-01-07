Un ancien employé de Jefferies et un ami plaident non coupables de délit d'initié au Royaume-Uni

Un ancien employé de la banque d'investissement Jefferies International a comparu mercredi devant un tribunal londonien et a plaidé non coupable d'une accusation de délit d'initié.

Bobosher Sharipov, qui travaillait chez Jefferies et conseillait GCP Student Living au sujet d'un rachat potentiel, est accusé d'avoir divulgué des informations confidentielles sur l'opération à son ancien collègue Bekzod Avazov en 2021.

Sharipov, 44 ans, et Avazov, 43 ans, ont comparu devant la Southwark Crown Court et ont plaidé non coupable d'un délit d'initié. Leur procès devait s'ouvrir en janvier 2028.

La Financial Conduct Authority (FCA) britannique a précédemment déclaré qu'Avazov avait effectué des transactions qui ont généré un profit de près de 70 000 livres ($94 444.00). La FCA a également déclaré que Jefferies avait "coopéré pleinement avec l'enquête de la FCA".

Avazov a déclaré dans un communiqué: "Je nie catégoriquement les allégations de la Financial Conduct Authority ... . Je suis persuadé que je serai totalement disculpé." (1 $ = 0,7412 livre)