Un ancien de Mediolanum rejoint un gérant de fortune anglo-américain

(NEWSManagers.com) - Damian Barry, ex-responsable de la multigestion multi-actifs de Mediolanum Asset Management, a rejoint Maesco Private Wealth, un gérant de fortune anglo-américain. Il y occupera le poste de directeur des investissements. Maesco gère les actifs d'expatriés américains fortunés basés au Royaume-Uni et britanniques basés aux Etats-Unis. Ses encours s'élèvent à plus de 2,6 milliards de dollars. Avant de rejoindre Mediolanum en 2019, il avait géré des portefeuilles multi-actifs chez Seven Investment, Threadneedle et Russell Investments.